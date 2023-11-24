رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا ووزيرة التعاون الدولي في مطار العريش لزيارة معبر رفح

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، بيدرو سانشيز رئيس وزراء أسبانيا، ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، في مطار العريش الدولي، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.



وأكد المحافظ علي وصول رئيسي وزراء أسبانيا "رئاسة الاتحاد الأوروبي" وبلجيكا "الرئاسة المقبلة"، على متن طائرة قادمة من مطار القاهرة، بعد لقائهما الرئيس السيسي وعقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من أجل الاشقاء الفلسطينيين وإيقاف الحرب على قطاع غزة، واستقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وادخالها إلى قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.



وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، في مباحثات ثلاثية مشتركة؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر إلى رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، على مواقفهم تجاه التطورات التي تحدث في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، صباح الجمعة، أن المباحثات مع المسئولين الأوروبيين تناولت مرحلتين.



وأوضح أن «الأولى متعلقة بالتطورات التي تتم خلال تلك الفترة في القطاع، من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج التي تتم على الأراض، والإجراءات التي يحتاج الأطراف التحرك فيها بفاعلية أكبر».



وأكمل: «نتحدث اليوم عند هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام، نتمنى زيادتها من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى لدى حماس وإدخال المزيد من المساعدات».