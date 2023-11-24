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إعلام عبري: الحالة الصحية للأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم جيدة

آية صلاح
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 7:09 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 7:09 م

نقلت القناة "12 الإسرائيلية" عن مسؤول إسرائيلي قوله، اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية للأطفال والأمهات الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة جيدة.

وكانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر مصرية قولها، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الإسرائيليين من حركة حماس.

وأضافت الهيئة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة "الجزيرة".

واليوم، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن مصر تستعد لاستقبال عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية في إطار هدنة واتفاق لتبادل الرهائن تم الاتفاق عليه مع إسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.

وذكرت الهيئة في بيان "الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال".

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