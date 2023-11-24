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تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط شبكة للأعمال المنافية للاداب مكونة من سيدتين تقيمان بمدينة المنصورة، وذلك بعد قيامهما بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والترويج لممارسة الرذيلة بمقابل أجر مادي 500 جنيه في الساعة حال تواجدهما بمنطقة آمون بمدينة جمصة.

وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام كل من "منار.ا.ع"، 45 عاما، ربة منزل ومقيمة مدينة المنصورة وهبة. م.م"، 40 عاما، ربة منزل ومقيمة المنصورة، بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والترويج لممارسة الرذيلة واستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بمنطقة شرق الدلتا وتم ضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما بمنطقة آمون بمدينة جمصة باستيقاف المارة لممارسة الرذيلة بمقابل أجر مادي 500 جنيه وبحوزتهما 4 هواتف محمولة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5253 جنح قسم جمصة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.