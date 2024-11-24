 غزة.. شهداء معظمهم أشلاء إثر قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. شهداء معظمهم أشلاء إثر قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

وفا
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 1:37 ص

استشهد مواطنون وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا، بوصول 6 شهداء معظمهم أشلاء، وثلاث إصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة مخيم 5 شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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