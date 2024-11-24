 12 إصابة وتعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بسبب القصف المتواصل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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12 إصابة وتعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بسبب القصف المتواصل

وفا
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 5:00 ص | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 5:00 ص

أفادت مصادر طبية اليوم، بإصابة 12 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وتعطيل للمولد الكهربائي، وشبكة الأوكسجين والمياه، بسبب استهدافها بقنابل طائرات الاحتلال المسيّرة، منذ عصر أمس حتى منتصف الليل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر وعديد المرات مدخل قسم الاستقبال، والطوارئ، والساحات، ومولدات الكهرباء، وبوابات المستشفى، ما خلّف 12 مصابا بين طبيب، وممرض، وإداري، كانوا داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

وأشارت إلى أن هناك 86 مصابا، و8 حالات في العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي، و13 طفلا يتلقون العلاج في قسم الأطفال بالمستشفى، وحالات سوء تغذية للأطفال تصل المستشفى تباعا.

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