البرلمان العراقي يناقش التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية غدا

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يعقد البرلمان العراقي، يوم غد الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجية ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.

وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح"، الصادرة اليوم الأحد، إن "البرلمان العراقي حدد يوم غد الاثنين موعدا لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الصهيونية حيث سيكون جانبا من الجلسة علنية والآخر سرية".

وذكر أن البرلمان العراقي "لا يهاب التهديدات الصهيونية ولايقبل بأى اعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال وسنتخذ كل الاجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية ودعم الحكومة بهذا الاتجاه".

كما ذكر أن البرلمان العراقي "سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه".

ويعيش العراق حالة من الترقب والحذر الشديد بعد إعلان إسرائيل بتوجية عمل عسكري ضد العراق على خلفية قيام الفصائل المسلحة العراقية بتوجيه ضربات شبه يومية بالطيران المسير ضد أهداف ومواقع عسكرية داخل الراضي المحتلة.