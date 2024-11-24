23 شهيدا و42 مصابا بغارات إسرائيلية عنيفة على بعلبك شرق لبنان

استشهد 23 شخصا وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في قضاء بعلبك شرقي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة شمسطار، ما أدى إلى وقوع مجزرة، أسفرت عن استشهاد 13 شخصا، من بينهم أم وأطفالها الأربعة، وإصابة 13 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في سلسلة بيانات على منصة "إكس"، أن غارات الاحتلال على قضاء بعلبك أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة في بلدة بوداي، واستشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 ببلدة فلاوى، واستشهاد شخص ببلدة بريتال، وإصابة 18 شخصا ببلدة رأس العين، وإصابة 3 أشخاص ببلدة حورتعلا.

وفي قضاء زحلة بمحافظة البقاع (شرق)، تسببت غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حارة الفيكاني بمنطقة البقاع الأوسط في استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.

وتعد بعلبك مدينة تاريخية تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويخشى مسؤولون لبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية لمعالم تاريخية فيها، بعدما ألحقت غارات سابقة أضرارا بها.

وفي وقت سابق، استشهد 14 شخصا وأصيب 43، إثر سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات بمحافظتي النبطية والجنوب جنوبي لبنان.

ففي قضاء النبطية بالمحافظة التي تحمل الاسم ذاته، قالت وزارة الصحة اللبنانية عبر سلسلة بيانات، إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 3 آخرون، بينهم اثنان بحالة حرجة، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة رومين. وجراء غارات أخرى عنيفة للطيران الحربي الإسرائيلي على قضاء النبطية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط إصابات بواقع 5 في بلدة ميفدون، و4 في بلدة زفتا، و3 بمدينة النبطية، مركز القضاء.

وفي القضاء ذاته، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد سودانيين اثنين جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق ببلدة كفر رمان. وأوضحت أن الشهيدين يعملان حارسين لأحد المنازل في المنطقة.

وفي قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أصيبا جراء غارة شنتها مقاتلة إسرائيلية على بلدة دبين.

وفي محافظة الجنوب، ذكرت الوزارة أن غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية على مدينة صور مركز القضاء الذي يحمل الاسم ذاته، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وجراء غارات أخرى عنيفة للطيران الحربي الإسرائيلي على القضاء ذاته، أفادت وزارة الصحة باستشهاد شخصين وإصابة آخر حالته حرجة في بلدة عين بعال، وجرح 6 أشخاص في بلدة باتوليه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر عن 3670 شهيدا و15413 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال يوم أمس الجمعة أسفر عن استشهاد 25 شخصا وإصابة 58 آخرين.