جامبيا تستضيف زعيم المعارضة الكاميروني بعد احتجاجات دامية إثر الانتخابات

أعلنت جامبيا، أنها تستضيف بشكل مؤقت زعيم المعارضة الكاميروني عيسى تشيروما بكاري لأسباب إنسانية، عقب انتخابات رئاسية شهدتها الكاميرون الشهر الماضي أدت إلى احتجاجات دامية.

وجرى إعلان فوز الرئيس الكاميروني بول بيا (92 عاما)، أكبر زعماء دول العالم سنا، بنسبة 53.66% من الأصوات، مقابل 35.19% لتشيرما، الذي أعلن نفسه فائزا قبل صدور النتائج الرسمية، وفقا لوكالة الأنباء رويترز.

وأدى هذا الإعلان المبكر إلى اندلاع احتجاجات في عدة مناطق، بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن بيا، الذي يحكم منذ عام 1982، سيمضي لولاية ثامنة.

وأفادت مصادر من الأمم المتحدة لرويترز هذا الشهر بأن قوات الأمن الكاميرونية قتلت 48 مدنيا أثناء محاولتها السيطرة على الاحتجاجات، في حين ظل مكان وجود تشيروما مجهولا لأسابيع.

وقالت وزارة الإعلام في جامبيا في بيان إن استضافة تشيروما تأتي "لأسباب إنسانية بحتة ومن منطلق التضامن الأفريقي"، لضمان سلامته وسط جهود لتهدئة التوتر الذي أعقب الانتخابات.

وأضاف البيان، أن جامبيا تتشاور مع شركاء إقليميين، من بينهم نيجيريا، لدعم الوصول إلى حل سلمي للأزمة من خلال المفاوضات.

وجدد البيان التأكيد على التزام جامبيا بالسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتعهدت بعدم السماح باستخدام أراضيها لأي أنشطة تخريبية ضد أي دولة.

في المقابل، أصدر الحزب الديمقراطي الموحد، المعارض الرئيسي في جامبيا، بيانا اتهم الحكومة بـ"عدم الشفافية" و"التكتم على وصول تشيروما"، لكنه أعرب عن تضامنه الكامل معه ورحب بالخطوة الإنسانية التي اتخذتها السلطات.