مسئولان من باكستان والسعودية يناقشان تعزيز التعاون الاستراتيجي

أكد مسئولان عسكريان من باكستان والمملكة العربية السعودية، أهمية تعزيز العلاقات العسكرية بين الدولتين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، في بيان نقلته قناة "جيو" الباكستانية، إن هذه التصريحات جاءت خلال لقاء بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية فياض بن حامد الرويلي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية سيد عاصم منير في مقر القيادة العامة في روالبندي.

وأضافت الإدارة في البيان: "خلال اللقاء، ناقش المسؤولان المسائل ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز التعاون العسكري الاستراتيجي القائم منذ فترة طويلة بين باكستان والمملكة العربية السعودية".

وأكد القائدان العسكريان، أهمية تعزيز التعاون الدفاعي والتعاون في مجال الأمن وجهود مكافحة الإرهاب.