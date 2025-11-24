أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ليلية على عدد من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العمل بها، إذ شملت الجولة مدرسة قولنجيل للتعليم الأساسي، ومعهد قولنجيل الابتدائي والإعدادي، حيث اطمأن على توافر جميع التيسيرات اللازمة للناخبين، ووسائل الراحة لكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات مخصصة لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وشدد المحافظ، على مواصلة متابعة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على الاستمرار في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة الدقهلية.

وأشاد محافظ الدقهلية، بوعي المواطنين وإقبالهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لافتًا إلى أن المشاركة الإيجابية واجب وطني يعكس روح المسئولية والانتماء لدى أبناء المحافظة.

وأثنى على الدور الكبير للأجهزة الأمنية في تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في أجواء من الحيادية والنزاهة.

كما أشاد بالدور الفاعل للشباب، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تواصل أداء دورها الوطني المتميز من خلال مشاركتها القوية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تجسّد وعي المرأة ودورها الفعّال في دعم مسيرة التنمية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن متابعة العملية الانتخابية لا تؤثر على سير العمل الخدمي داخل المحافظة، حيث تعمل المراكز التكنولوجية وكل القطاعات الخدمية بشكل منتظم؛ لتلبية احتياجات المواطنين بالتزامن مع أعمال المتابعة الميدانية.