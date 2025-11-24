محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير انتخابات مجلس النواب: مشاركة فعالة من المواطنين

اطمأن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، على سير انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد من اللجان بالمحافظة، من بينها اللجنة الفرعية رقم 119، ومقرها مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة للجنة العامة الأولى (الدائرة الأولى)، بكتلة تصويتية تبلغ 10,077 ناخب.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه يشارك مليونين و420 و182 ناخب في الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 501 مركز انتخابي بـ527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائبًا، منهم 10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة بدائرة المحافظة فى انتخابات مجلس النواب 2025، مضيفًا أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات، والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

أكد محافظ كفرالشيخ أنه تم عمل خطة للطوارئ وجاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز انتخابي، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين وأطقم الصيانة من قبل الكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل استلامها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى تشكيل لجنة كغرفة للعمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتيسير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، دون التدخل فى مجريات العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم (0473220792) من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار في متابعة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلًا على كبار السن وذوي الهمم، واستعمال الأثاث المدرسي لتسهيل انتظار الناخبين، وضرورة مراجعة إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها، ووسائل الإطفاء، والمولدات، والإعاشة لقوات التأمين، وخطة الإسعاف، والمظلات، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

حث محافظ كفرالشيخ عموم أهالي محافظة كفرالشيخ على المشاركة بكثافة فى الاستحقاق الانتخابي، لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا تقديم الدعم اللوجستي، ووضع كافة الإمكانيات لضمان نجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية، كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في العملية الانتخابية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفرالشيخ.