محافظ المنيا: رفع كفاءة 35 مدرسة في سمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة 35 مدرسة بمركز سمالوط، في إطار جهود المحافظة لتحسين البيئة التعليمية، وبالتعاون بين الإدارات التعليمية والمجتمع المدني، دعما لخطة الدولة لتطوير المنشآت التعليمية وتوفير مناخ دراسي آمن ومناسب للطلاب.

شملت الأعمال تنفيذ دهانات لـ 255 فصلا داخل المدارس، إلى جانب إصلاح ودهان 110 مقاعد دراسية، وصيانة ودهان أبواب الفصول، بما يساهم في تحسين المظهر الجمالي للمدارس وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين، كما تضمنت الجهود بناء وتشطيب سور مدرستين ضمن خطة رفع الكفاءة، وذلك بفضل المشاركة المجتمعية الفعالة.



أوضح المحافظ، أن المجتمع المدني شريك رئيسي في دعم العملية التعليمية داخل المحافظة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس وعيا مجتمعيا بأهمية تطوير المدارس الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة.