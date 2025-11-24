الجيزة تستقبل 64 طلبا لإحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة في العجوزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ منظومة استبدال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة، وذلك بحضور ممثلي البنوك الوطنية والجهات الممولة والإدارة العامة للمرور وأجهزة المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الخطوات التنفيذية الجارية للمنظومة، مشيرا إلى أنه في اليوم الأول للإعلان عنها تلقى حي العجوزة 64 طلبا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال، فيما تم حتى الآن بيع 34 مركبة جديدة وتسجيل وترخيص 9 مركبات منها في حي الهرم، عقب ساعات قليلة من بدء طرحها.

وأكد المحافظ، أن اختيار منطقة الهرم لتكون ضمن نطاق المرحلة الأولى يأتي في ضوء خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية بالأهرامات، بما يتماشى مع مكانتها السياحية العالمية.

وشدد المحافظ، على ضرورة التطبيق الصارم لقرار منع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية والكباري، والاكتفاء بتسييرها داخل الشوارع الجانبية فقط، موجها الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز بشن حملات يومية لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

ونوه المحافظ، بأنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك يتم ضبطها تسير بالشوارع والمحاور الرئيسية ولن يُفرج عنها إلا بعد التزام صاحبها بالانضمام لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية المعتمدة.

كما أكد المحافظ، أنه تم توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة، وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبرنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة؛ بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

أوضح المحافظ، أن الراغبين يمكنهم إدخال مركبات التوك توك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها، مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

في سياق متصل، وجه المحافظ بإنشاء إدارة مختصة بمتابعة المنظومة، وإدارات فرعية بالأحياء والمدن لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال مراحل الإحلال والاستبدال، موضحا أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن التعريفة الرسمية لتشغيل المركبات الجديدة بحيث تكون أقل بكثير من تعريفة التاكسي التقليدي، وقريبة من تكلفة استخدام التوك توك بما يحقق خدمة آمنة وحضارية بسعر مناسب.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الاتفاق مع شركات النقل الذكي التشاركي على إدراج المركبات الجديدة ضمن تطبيقاتها الإلكترونية، مع خفض نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركات من السائقين بنسبة 50% عند استخدام المركبة الجديدة في الرحلات المسجلة عبر تلك التطبيقات.

واختتم محافظ الجيزة حديثه بالتأكيد على أن منظومة الإحلال تأتي استجابة لضرورة معالجة السلبيات المتعددة للتوك توك، والتي يأتي في مقدمتها عزوف عدد من الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية واتجاهم للعمل علي تلك المركبات باعتبارها مصدر سريع للدخل، إلى جانب المشكلات المرورية والسلوكية والأمنية الناجمة من استخدام التوك توك، فضلا عن تأثيره السلبي على المظهر الحضاري، وقيادته من قبل صغار السن، الأمر الذي استدعى وضع بديل آمن ومنظم وحضاري يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.