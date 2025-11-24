محافظ الشرقية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل لجنة مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق.

أكد المحافظ، أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لتذليل أي عقبات قد تعرقل عملية التصويت، ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ويصل إجمالي عدد الناخبين ممن لهم الحق بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الشرقية 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات، يدلون بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

ويتنافس 253 مرشحا على المقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الشرقية، وذلك في 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تمثل 21 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، والذي يضم محافظات (الشرقية - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء).