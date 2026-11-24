رفع الادعاء العام الاتحادي الألماني في كوبلنتس لائحة اتهام ضد عضو مشتبه به في حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويتهم الادعاء العام الألماني الرجل بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية. ويتعين على مجلس أمن الدولة في المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس أن يقرر ما إذا كان سيقبل لائحة الاتهام ومتى ستبدأ المحاكمة.

ووفقا للادعاء العام الاتحادي، كان المتهم - وهو ألماني الجنسية - المدير التنفيذي لسنوات طويلة لدار نشر تابعة لحزب العمال الكردستاني. وتولت الشركة تنظيم توزيع مواد دعائية داخل ألمانيا وخارجها، شملت أعلاما ولافتات وكتبا ومجلات.

وأوضح الادعاء العام أن المتهم كان يتولى شؤون الشركة ويمثلها، وكان "يقدم تقارير منتظمة إلى مكتب الاقتصاد والمالية التابع لحزب العمال الكردستاني". وتلقى مقابل عمله رواتب بلغ مجموعها أكثر من 320 ألف يورو. والرجل طليق السراح حاليا.

وفي مايو 2025 قررت الجماعة المسلحة إنهاء كفاحها المسلح ضد الدولة التركية، وأعلنت حل نفسها. وتُصنَّف المنظمة كمنظمة إرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهي محظورة في ألمانيا منذ عام 1993.