أشار سامي قمصان مدرب الأهلي لإيجابيات عديدة حققها الفريق بفوزه على الاتحاد السكندري 4-0 مساء الاثنين، في الجولة العاشرة من الدوري، مشيدا في الوقت ذاته بلاعب الوسط المالي، آليو ديانج.

وقال قمصان عقب اللقاء "قدمنا أداء مميزا في الشوط الثاني، في الشوط الأول كانت الأفضلية للاتحاد، أهدروا أكثر من فرصة، ولكن شخصية الأهلي، حسمت الأمور لصالحنا ضد فريق كبير يحتل المركز الثاني بالدوري، وكان من الطبيعي أن يكون ندا لنا".

وأضاف "حققنا مكسبا كبيرا، وكان بالإمكان مضاعفة النتيجة".

وتابع "فريق الاتحاد مستقر فنيا وإداريا، ويقوده جهاز فني صاحب خبرات عريضة، إنها أمور مهمة جدا بخلاف دوافع لاعبي الاتحاد والنتائج الجيدة في الدوري والبطولة العربية، مما يؤكد أهمية المباراة والفوز بنتيجة كبيرة، يدل أننا نسير في الطريق الصحيح، وأتمنى أن نواصل وتتم الأمور على خير".

وتابع مدرب الأهلي "سعد سمير لم يشارك منذ فترة طويلة، وأدى بشكل جيد وثقة وروح عالية، هذه إيجابية، ديانج يواصل أيضا الأداء الجيد فهو يحتاج لاكتساب خبرات بالمشاركة في مباريات أكثر، فهو خامة طيبة ومبشرة".

وأتم تصريحات "كذلك عودة عمرو السولية بعد التعافي من الإصابة، وتسجيل محمد مجدي أفشا لهدفه الأول، وإحراز وليد أزارو لهدف، كلها إيجابيات، تحسب لريني فايلر".