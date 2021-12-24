شركات السياحة تبدأ اجراءات توثيق عقود وكالة العمرة الأسبوع المقبل

4 يناير.. انطلاق فاعليات ملتقى خدمات المعتمرين بالقاهرة ..وتداعيات أوميكرون تتصدر المشهد



شهدت أزمة رحلات العمرة التى توقفت عامين متتالين نتيجة انتشار فيروس كورونا انفراجة جزئية بعد موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.



واستجابت الدولة لرغبة الملايين من المصريين فضلا عن شركات السياحة وسمحت للمواطنين المصريين باداء العمرة هذا العام بالرغم من الصعوبات الصحية التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس كورونا ومتحوراته المتتالية.

وتوقعت مصادر بوزارة السياحة والاثار أن تنطلق أولى رحلات العمرة لهذا العام بداية من شهر فبراير المقبل، حيث ستبدأ الشركات الأسبوع المقبل التقدم لغرفة شركات السياحة بالأوراق الخاصة بتنظيم العمرة، وكذلك البدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة.



وأوضحت المصادر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار سيعتمد خلال الساعات القادمة الضوابط المصرية المنظمة للعمرة لهذا العام.

ولم تحدد الضوابط الجديدة للعمرة عددا معينا للمعتمرين المصريين هذا العام بعكس ما تردد مؤخرا عن اعتماد الوزارة 60 ألف معتمر فقط بواقع 20 ألف كل شهر حيث من المقرر أن يرتفع العدد تدريجيا في حال عدم حدوث أي تدهور في الحالة الوبائية لفيروس كورونا سواء بمصر او بالسعودية، بحسب المصادر.



وأضافت أنه في حال سارت رحلات العمرة بشكل طبيعي خلال شهر رجب فمن الممكن أن ترتفع الاعداد خلال شهر شعبان وهو ما سيتكرر أيضا خلال شهر رمضان أي أن الوضع الصحى هو الذى سيحدد أعداد المعتمرين ومصير موسم العمرة خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر طبقا لتأكيدات مسئولي وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، أن تساهم الضوابط الجديدة في إيقاف تداول التأشيرة بين الشركات "البيع والشراء"، حيث تم وضع ضوابط مشددة تحافظ على حقوق المواطن والشركة فى نفس الوقت.



كما وضعت الضوابط اشتراطات لمشرفى الشركات فى رحلات العمرة بحيث يكون مسجلا ضمن برنامج العمرة، حيث أن الشركات التي ليس لها مشرفين حقيقين سيتم حرمانها من تنظيم رحلات العمرة.

من جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة أن اعتماد العقود الخاصة بالعمرة سيكون إلكترونيا بنظام الـ"بى دى اف" عبر البوابة المصرية للعمرة، بحيث ستقوم الشركة السعودية الراغبة فى التعاقد مع شركة السياحة المصرية بإدراج بيانات الشركة المصرية فى الخانات المخصصة لذلك فى العقد.



وستقوم الشركة السعودية بإضافة هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة وفق للخطوات التى سيتم الإعلان عنها لاحقا فور اعتماد وزارة السياحة والآثار لضوابط العمرة.

وأكدت الغرفة، ضرورة أن يتضمن العقد توقيع وخاتم الشركة السعودية واعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية؛ لتوقيع الشركة السعودية مثلما جرت العادة فى هذا الشأن لذا يجب على الشركة المصرية إخطار الشركة السعودية الراغبة في التعاقد معها اتباع هذ الإجراءات حفاظا على سرعة إنهاء الإجراءات في سهولة ويسر.



ووافقت الحكومة على السماح بفتح العمرة جاء مشروطا بالحفاظ على أرواح المواطنين المصريين منذ سفرهم لأداء العمرة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن من خلال العديد من الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية.



وتشمل الضوابط الصحية ضرورة حصول كافة المسافرين للعمرة على جرعتي التطعيم بأمصال كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وبالنسبة لمن مر على حصوله على الجرعة الثانية من مصل كورونا 6 أشهر سيحصل على جرعة تعزيزية ثالثة قبل السفر لأداء العمرة بالإضافة إلى أن الراغبين فى أداء العمرة سيجرون تحليلين pcr كورونا أحدهما قبل السفر للعمرة والآخر قبل العودة إلى مصر.



وفى سياق متصل، يعقد الملتقى الدولى المصرى السعودي لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين 2022 دورته الجديدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى يومى 4 و5 يناير المقبل تحت شعار " كلنا مسؤول..نعود بحذر" .



ويستعرض الملتقي، أخر التطورات الجديدة بشأن رحلات العمرة خلال الموسم الجديد فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد وأيضا بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" الذى يتصدر المشهد حاليا.



يأتى ذلك في إطار التجهيز والاستعداد لإنهاء إجراءات رحلات العمرة للمصريين لموسم العمرة الجديد 1443 هـ، لحين صدور الضوابط المصرية التي من المقرر أن يعتمدها وزير السياحة والاثار خلال الساعات القادمة.