إلغاء مباراة كأس سوبر السلة بسبب سقوط مدرج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسبب سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة، في إلغاء المباراة.

وعقب سقوط المدرج قام رجال الأمن بالذهاب إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للإطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.