الصومال: القوات المحلية بولاية جلمدج تلاحق فلول المليشيات الإرهابية

أفادت الأنباء الوادرة من وسط الصومال، بأن القوات المحلية بولاية جلمدج، تواصل عمليات المطادرة ضد فلول المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.



وتجرى العمليات الأمنية في المناطق الواقعة بجنوب مدج بوسط البلاد، حيث تواصل الأجهزة الأمنية حملة واسعة النطاق للقضاء على الخلايا الإرهابية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) اليوم السبت.



وقال أحد ضباط القوات المحلية بولاية جلمدج: "إنهم يلاحقون فلول المتمردين في كل مكان بحثا عن عناصر الإرهاب"، مضيفا أن المتشددين يعانون من ضعف شديد أمام جحافل الجيش الوطني.



جدير بالذكر، أن الرئيس حسن شيخ محمود أشاد بالعميات العسكرية الناجحة والرامية إلى تحرير كافة المناطق القليلة المتبقية على أيدي مليشيات الخوارج الإرهابية في جنوب ووسط البلاد.



وفي النهاية، تحدث رئيس الجمهورية عن خطط العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير مناطق جنوب البلاد، وخصوصا، مناطق ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند، حيث استعدت القوات المسلحة لخوض معاركها للقضاء على شوكة المليشيات الإرهابية.