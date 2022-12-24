ميناء دمياط: تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة ورصيد القمح 86 ألفا و132 طنا

استقبل ميناء دمياط خلال آخر 24 ساعة 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة وذلك برغم التغيرات المناخية التي تعرضت لها المحافظة، إذ لم يتم غلق البوغاز واستمر في استقبال وتوديع السفن بصورة طبيعية.



وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم السبت- أن الميناء استقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS)، التي ترفع علم اليونان، والتي من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.



وأشارت إلى أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2547 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 1825 شاحنة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 86 ألفا و132 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87 ألفًا و269 طنًا.



ولفتت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8412 طن شملت 1312 طن يوريا و2100 طن رمل و1300 طن كسب صويا و3700 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22053 طن تضمنت 5702 طن خشب زان و4101 طن أبلاكاش و5650 طن خردة و2700 طن فول صويا و3900 طن كسب فول صويا.