أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 101 ألف و430 جنديا منذ بدء العملية العسكرية‎‎

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 101 ألف و430 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم أكثر من 480 جنود قتلوا أمس الجمعة فقط.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3006 دبابات و5 آلاف و994 من المركبات المدرعة و1988 من النظم المدفعية و418 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و212 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و267 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1706 طائرات بدون طيار و4 آلاف و627 من المركبات وخزانات وقود".



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.