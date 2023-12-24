 مستشار رئيس فلسطين: مخطط ترحيل المواطنين وصل إلى وسط قطاع غزة.. والأمور تزداد سوءا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار رئيس فلسطين: مخطط ترحيل المواطنين وصل إلى وسط قطاع غزة.. والأمور تزداد سوءا


نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 11:56 ص

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا ويصبح أكثر كارثية ومأساوية مع مرور كل لحظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الاحتلال يستهدف أهالي القطاع ويعمل على ترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق مختلفة.

وتابع: «الآن، جاء الدور في الترحيل على المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وبالأمس، طلب جيش الاحتلال من المواطنين في المنطقة الوسطى مغادرة منازلهم في منطقة مخيم البريج ومدينة الزهراء وأجزاء من مخيم النصيرات».

واستكمل: «كل هذا يعطي إيحاءً ودليلا بينا على الهدف الحقيقي من وراء هذا العدوان الإسرائيلي وهو تهجير المواطنين وتصفية القضية الفلسطينية متذرعا بما حدث في السابع من أكتوبر».

وشدد على أن الاحتلال يستهدف تفريغ قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية أو البدء في تصفيتها، محذرا من أن هذا المخطط الإسرائيلي إذا نجح في قطاع غزة فإن الاحتلال سيذهب بعد ذلك إلى الضفة الغربية والقدس.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة يتحقق الهدف الاستيطاني الاستعماري بإفراغ فلسطين لتصبح أرضا بلا شعب.

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