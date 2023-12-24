قومي المرأة بدمياط ينفذ اليوم التدريبي لريادة الأعمال في 5 قرى

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، مبادرة اليوم التدريبي لريادة الأعمال في 5 قرى بالمحافظة "قرية البستان، والبصارطة التابعتين لمركز دمياط، وميت الخولي، وسيف الدين، والمياسرة التابعين لمركز الزرقا".

وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة بدمياط، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، حيث أطلقت سلسلة تدريبات لريادة الأعمال، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، وذلك لتمكين السيدات اقتصاديا.

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط.