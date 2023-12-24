وزير داخلية ولاية ألمانية يدعو إلى الذهاب للكنيسة خوفا من وقوع هجوم

دعا هربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا، الناس إلى عدم التخلي عن الذهاب إلى الكنيسة في ليلة عيد الميلاد خوفا من وقوع هجوم.

ويأتي ذلك في ضوء التدابير الاحتياطية التي اتخذتها الشرطة الألمانية عند كاتدرائية مدينة كولونيا (التي تقع في الولاية) بعد ورود معلومات عن احتمال وقوع هجوم على الكاتدرائية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في الوقت نفسه: "الحذر هو واجب الساعة، نعرف أن خطر الإرهاب أكبر مما كان عليه منذ فترة طويلة، وبالطبع فإن طقوس الأعياد المسيحية لدينا هي هدف للإرهابيين الإسلامويين"، بحسب وصفه.

وأكد رويل: "لكننا لسنا بلا حماية، فأجهزتنا تستخدم كل المعلومات من أجل حمايتا على أفضل نحو ممكن. هذا ما تظهره التدابير المتخذة في كولونيا الآن"، متابعًا: "ندائي هو اذهبوا إلى الكنيسة، احتفلوا بعيد الميلاد، فالخوف هو عملة الإرهابيين ولا يجوز لنا أن نضيف أي قيمة إليها".

وكانت الشرطة عززت التدابير الأمنية عند كاتدرائية كولونيا بسبب ورود معلومات أمس السبت حول وجود خطة لشن هجوم محتمل من جانب جماعة إسلاموية.

وأجرى أفراد شرطة مساء أمس السبت، تفتيش الكاتدرائية، غير أن عملية التفتيش التي تمت باستخدام الكلاب البوليسية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات لم تسفر عن العثور على شيء، وذلك حسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية.

وأعلنت الشرطة اعتزامها تفتيش كل الزائرين القادمين إلى الكاتدرائية ليلة عيد الميلاد.