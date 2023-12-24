حماس تدعو إلى تحقيق دولي في تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى إجراء تحقيق دولي في تنفيذ الجيش الإسرائيلي إعدامات ميدانية في قطاع غزة، مؤكدة تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه جمع شهادات تفيد بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال".

وأضاف البيان: "قام الجيش الصهيوني بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات".

ودعت حركة "حماس" إلى "تشكيل فرق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسله لوكالة "فرانس برس" إنه "ليس على علم حاليا بالحادث الموصوف"، مضيفا أنه يحتاج إلى مزيد من التفاصيل "لتقديم صورة أوضح".

وتابع الجيش أنه "في حالة حرب مع منظمة حماس الإرهابية التي أثبتت أنها لا تقدر الحقيقة أو الدقة".

في وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين وأعدم عشرات آخرين في الشوارع هذا الأسبوع خلال عملياته البرية في جباليا ومناطق أخرى بشمال قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، لم يعلق الجيش الإسرائيلي بشكل محدد على الاتهامات حول إعدامات نفذها جنوده، لكنه أكد أن ضرباته "ضد أهداف عسكرية تمتثل لأحكام القانون الدولي" وتنفذ بعد "تقييم مفاده أن الأضرار الجانبية المتوقعة على المدنيين والممتلكات المدنية ليست مفرطة مقارنة بالنتيجة العسكرية المتوقعة من الهجوم".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت الأربعاء، تلقيها تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة، وطالبت المفوضية إسرائيل بفتح تحقيق في "احتمال ارتكاب قواتها لجريمة حرب"، وقالت إسرائيل إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت"20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.