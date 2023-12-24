 إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم - بوابة الشروق
الأحد 24 ديسمبر 2023 9:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم

رام الله - بترا
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 9:32 ص
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال بمرافقة جرافتين عسكريتين للمدينة من محورها الغربي، حيث جابت الحي وتحديدا منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، ونشر الاحتلال القناصة على اسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الأحراش المقابلة له ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، كما داهم الاحتلال عددا من منازل المواطنين وأجرى عمليات تفتيش واسعة بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة واخضاعهم للاستجواب.

وهذا العدوان الثالث الذي يتعرض له المخيم خلال هذا الشهر، والثاني خلال أسبوع والذي أسفر وقتها عن استشهاد خمسة مواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك