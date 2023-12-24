نظم مركز إعلام المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية، تحت عنوان "مفهوم الصحة الإنجابية وأهميتها في تكوين أسرة قوية"، بمقر مدرسة سمنود الصناعية المشتركة.

حاضر فيها كلً من الدكتورة أماني الحماقي، أخصائية نساء وتوليد، برعاية الأمومة والطفولة بسمنود، والدكتور محمد المرسي، مدير الصحة المدرسية بالمنطقة.

حضر اللقاء لفيف من قيادات المدرسة، وتوجيه التربية السكانية، وقيادات التربية الاجتماعية بسمنود، وطالبات المدرسة.

كما أدارت اللقاء هالة عبدالعظيم، الإعلامية بالمركز، وبإشراف محمود السمري، مدير المركز.

وتناولت الندوة مفهوم الصحة الإنجابية بداية من التغذية الصحية السليمة للشباب وخصوصا في سن المراهقة، وضرورة التأكد من عدم الإصابة بالأنيميا التي تسبب الكثير من المشكلات في سن المراهقة وما بعده، وضرورة الالتزام بالسن القانوني للزواج، حيث أن الفتاة قبل هذا السن تكون عرضة لمخاطر عديدة في الحمل والولادة قد تؤدي للوفاة؛ لذا يجب الالتزام حتى يكون الأبناء أصحاء ولا تتعرض الأم لأي مخاطر.

وشددت الندوة، على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية لعدم الإصابة بالأمراض الجلدية والتناسلية التي قد تؤثر على الصحة العامة والإنجاب في المستقبل، وضرورة المتابعة الطبية إن وجد المرض، وأهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج تجنبا لأي أمراض وراثية قد تصيب الأبناء.