شريف منير يكشف عن مشروعه الجديد نوستالجيا: قررت أعمل فرقة وأعزف في الحفلات

وصف الفنان شريف منير، بع أعماله السينمائية مثل «السرب» و «ليه تعيشها لوحدك» مع الفنان خالد الصاوي؛ بأنها كانت محطات « تنويرية» مر بها خلال حياته الفنية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» إن الموسيقى لعبت دورًا هاما في مسيرته الفنية، متابعا: «المزيكا بالنسبة لي شيء مهم جدًا بتغذي مشاعري التمثيلية».

وأضاف أنه عندما يجسد دورًا يتطلب معايشة خاصة، يستمع إلى الموسيقى المناسبة لشخصية الدور التي سيجسدها، متابعا: «وأنا في مشواري التمثيلي كانت المزيكا بتغذيني؛ لكن أنا أيدي دائما كانت بتأكلني بسبب حبي للعزف».

وأعلن عن تكوينه فرقة موسيقية للمشاركة في المناسبات، قائلا: «قررت أعمل فرقة وأنزل مناسبات وحفلات، بحثت نروح فين، وعندما استقبلت دعوة ظهوري في البرنامج وجدتها فرصتي لعرض مشروعي الجديد نوستالجيا الحنين للماضي».

وأوضح أن الفترة التي عاشها في عالم الموسيقى «أيام زمان» كانت تتميز بتناغم خاص بين العازفين؛ لتقديم هذا الفن بشكل وإحساس مختلف ينبع من روح التآلف بينهم، مشبها تلك الفترة بـ «حالة العائلة والأسرة»، كالتي كانت تميز فرقة «فور إم» على سبيل المثال، موضحا أنها لم تعد موجودة الآن.

وعبر عن سعادته بتوفيق الله له في تكوين فرقة «نوستالجيا» تشبهه، معقبا: «ربنا وفقني في مجموعة شبهي منهم علاء فراج صديقي نعزف مع بعض من 1984».

ووجه حديثه إلى الفنانة إسعاد يونس:«أنا تثقفت سينمائيا في بيتك كان بيت كله فن، وأعتبر نفسي محظوظا بوجودي في هذه العائلة، وعلى الجانب الآخر كان صديقي صلاح جاهين، شاهدت ما لم يشاهده أحد».