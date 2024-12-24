مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في مستهل الأسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين في مستهل أسبوع تداول مختصر بسبب العطلات.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بنسبة 2ر0 %، ليصل إلى 95ر42906 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1 %، ليصل إلى 88ر19764 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 7ر0 %، ليصل إلى 07ر5974 نقطة.

وساعدت العديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك شركتي إنفيديا وبرودكوم لصناعة الرقائق، في دعم المكاسب.

وارتفعت أسهم شركة هوندا المدرجة في الولايات المتحدة بشكل حاد بعدما أعلنت الشركة أنها تجري محادثات اندماج مع شركة نيسان في صفقة قد تشمل أيضا ميتسوبيشي موتورز.

وارتفعت أسهم شركة "إيلي ليلي" بعد الإعلان عن موافقة الجهات التنظيمية على عقار "زيباوند" كأول دواء بوصفة طبية للبالغين الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم.

وارتفعت عائدات الخزانة في سوق السندات.