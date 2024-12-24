الأونروا: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في غزة كل ساعة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طفلا كل ساعة في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء: «لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة بحسب منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف».

وتابعت: «‏يُقتل طفل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت».

وأكدت الأونروا، عدم وجود مبررات لقتل الأطفال في قطاع غزة، وأن كل من نجا من الأطفال «أصيب بندوب جسدية ونفسية».

‏وأشارت إلى أن الأطفال محرومون من التعليم حيث يقضي «الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض».

وحذرت، قائلة: «الوقت ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم».

وفي يوليو الماضي، قالت الأونروا إن «أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45,317 مواطنا وإصابة 107,713 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.