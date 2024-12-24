لحكومة الإيرانية: نجري محادثات لإعادة فتح سفارتنا بدمشق

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن هناك مفاوضات دبلوماسية بين إيران والجهات المعنية في سوريا لإعادة فتح السفارة الإيرانية بدمشق.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، صباح الثلاثاء، أشارت المتحدثة خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إلى الأوضاع الأخيرة في سوريا وتغيير الحكم فيها.

وأضافت فيما يتعلق بإعادة فتح السفارة الإيرانية بدمشق: «نهجنا هو النهج الدبلوماسي كما هو الحال دائما، ونحن جاهزون، وهم مستعدون أيضا، ونجري محادثات دبلوماسية لإعادة فتح السفارتين».

وذكرت أن «ما يهم إيران في المستجدات السورية هو تأليف حكومة نابعة من إرادة الشعب السوري»، مشددة على أهمية منع الإرهاب لمنع إلحاق الضرر بسوريا نفسها والدول المجاورة.

وتطرقت بالحديث إلى الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤخرًا إلى مصر، قائلة إنه «يمكن لحضارتين قديمتين في العالم – مصر وإيران - التأثير على السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التفاعل مع بعضهما البعض، مع الأخذ في الاعتبار خلفيتهما الجيدة للغاية والقواسم المشتركة القائمة».

ونوهت أنه «إذا دخلت المنطقة في حالة من الفوضى، فلن يكون ذلك في صالح أي من دول المنطقة ودول العالم».