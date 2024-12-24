شريف منير: صلاح جاهين تكفل بمصاريفي بعد رسوبي في الثانوية العامة

تحدث الفنان شريف منير، عن علاقته الوطيدة بالشاعر والسيناريست الراحل صلاح جاهين، قائلا:« نصحني أني لازم أشاهد أفلاما كثيرة، وتعلمت منه الطيبة والكرم، كنت بأخذ منه حقن طيبة بدون ما يقصد، هو إنسان كريم جدًا لدرجة أنه لا يكون معه غير القليل جدًا، ومع ذلك يعطيه لمن يحتاجه».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج« صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC»، أن جاهين تحمل مسئولية الإنفاق عليه في فترة من فترات حياته، متابعا: «صرف عليَ في فترة من الفترات من حياتي، لما سقطت في الثانوية العامة بسبب المزيكا، صرف عليَ وعيشني وجعلني أعدي لبر الأمان، وأقدم في معهد الفنون المسرحية».

وتحدث عن أبرز الشخصيات الموسيقية التي أثرت في حياته؛ ذاكرًا منهم الفنان الراحل أحمد الحجار كمغن وملحن وعازف عود، والموسيقار الراحل عمار الشريعي الذي وصفه بالعبقري، مشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير وعاش معه فترة طويلة من حياته؛ بل وعمل معه في فرقته الموسيقية في بداياته.

كما أشاد بالفنان علي الحجار كمغن متميز، والفنان مدحت صالح، مشيرا إلى أغنية «المليونيرات» التي قدمها مع الفنان مدحت صالح لا تزال تحدث تأثيرا كبيرا في مصر والوطن العربي حتى اليوم.

وكشف عن تحضيره لمسرحية جديدة مع الفنان مدحت صالح بعنوان «المليونيرات»، معربا عن تفاؤله بأنها ستكون عملا مميزًا.

وأشار إلى طموحه بتقديم أعمال وطنية بتوزيع موسيقي جديد «ميدلي» ضمن مشروعه الجديد فرقة «نوستالجيا».