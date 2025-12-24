ثلاثة قتلى جراء انهيار سقف في سلوفاكيا

لقي ثلاثة رجال حتفهم إثر انهيار سقف في موقع إحدى الشركات بشرق سلوفاكيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء "تي إيه إس آر" يوم الثلاثاء.

وتم انتشال جثث الرجال الثلاثة من تحت الأنقاض، بينما تم إخراج شخص آخر حيا ونقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات خطيرة، وفقا لما ذكرته الوكالة نقلا عن إدارة الإطفاء.

وأشارت الشرطة إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن أعمال البناء كانت جارية في الموقع وقت الانهيار. وأعمار القتلى 23 و31 و41 عاما.

وقع الحادث بعد ظهر الثلاثاء في مدينة فيلكي كابوشاني، التي يبلغ عدد سكانها نحو 8300 نسمة، وتقع على بعد حوالي 370 كيلومترا شرق براتيسلافا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وشارك العديد من فرق الطوارئ من خدمات الإطفاء والإنقاذ في عملية البحث والانتشال التي استمرت عدة ساعات. وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على سبب الحادث.