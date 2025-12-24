روسيا وسوريا تتفقان على تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، دعم موسكو لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وجاء في بيان الوزارة: «خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومحيطها، تم التأكيد مجددا على موقف روسيا الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها».

وأشار إلى مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بالتفصيل خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره السوري أسعد الشيباني، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان بـ«العمل الفعال للجنة الروسية السورية الدائمة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني».

وشهدت الحادثات التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع.

كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، بما فيها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي، خلال لقاء نظيره السوري أسعد الشيباني، أن «روسيا ملتزمة بسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها».

ونوه لافروف إلى أن «الرئيس بوتين التقى مع وزير الخارجية السوري أمس والمحادثات كانت جيدة، حيث ناقشا القضايا الثنائية والوضع في المنطقة خلال اجتماع أمس في موسكو».

وأضاف لافروف: «تم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأن كيفية تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة، استنادًا إلى الأسس التي وضعت خلال العقود الماضية».