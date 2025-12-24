عاصفة قوية تضرب جنوب كاليفورنيا وتهدد بانزلاقات طينية في المناطق المتضررة من الحرائق

اجتاحت عاصفة شتوية قوية جنوب كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، حيث هددت الأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات طينية في المناطق التي أتت عليها حرائق الغابات، مما أدى إلى ظروف ثلجية تقترب من انعدام الرؤية في الجبال وسفر خطير للملايين من سائقي السيارات في العطلات.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن جنوب كاليفورنيا قد يشهد أكثر أعياد الميلاد رطوبة منذ سنوات، وحذروا من حدوث فيضانات مفاجئة قد تضرب قريبا أجزاء من مقاطعتي سانتا باربرا وفينتورا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وخضعت أجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا لتحذيرات من الرياح والفيضانات.

وفي الشمال، خضع معظم وادي ساكرامنتو ومنطقة خليج سان فرانسيسكو للمراقبة خشية الفيضانات، وتحذيرات من هبوب رياح عاتية حتى بعد غد الجمعة.

وقد تزداد الظروف سوءا مع تحرك العديد من الأنهار الجوية في أنحاء الولاية خلال واحد من أكثر أسابيع السفر ازدحاما في العام.

وقال مايك ووفورد، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، إن جنوب كاليفورنيا يشهد نصف بوصة إلى بوصة واحدة (1.3 إلى 2.5 سم) من المطر في هذا الوقت من العام، ولكن هذا الأسبوع قد تشهد عدة مناطق ما بين 4 إلى 8 بوصات (10 إلى 20 سم).

ويمكن أن يكون الأمر أكثر من ذلك في الجبال، وقد تصل سرعة الرياح إلى 60 إلى 80 ميلا في الساعة (97 إلى 128 كم في الساعة) في أجزاء من الساحل الأوسط.

وحذر خبراء الأرصاد، من عواصف رعدية شديدة وحتى فرصة ضئيلة لحدوث أعاصير على طول الساحل الشمالي.