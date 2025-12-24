الوطنية للانتخابات تعلن انتظام التصويت بالخارج في جولة الإعادة لـ19 دائرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتظام التصويت في جولة الإعادة بالـ19 دائرة الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر عقدته الهيئة لإطلاع الرأي العام عن مجريات العملية الانتخابية، عن فتح آخر مقر من أصل 139 مقرا في 117 دولة، وهو الموجود بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرارا في 18 نوفمبر الماضي، أبطلت بمقتضاه انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من أصل 14 محافظة تشكل قوام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأمرت بإعادتها انطلاقا من آخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية، وتمت إعادة الإجراءات للجولة الأولى خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر الجاري وفي الداخل يومي 3 و4 من ذات الشهر.

وتُجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات في الدوائر التالية:

1- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

2- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

3- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

4- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

5- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

6- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

7- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.