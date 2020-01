نجح الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، في التصدي لركلة جزاء لماكسي جوميز لاعب فالنسيا، وذلك في المباراة المقامة على ملعب الميستايا اليوم، السبت، ضمن الجولة 21 من الليجا.

وتعد هذه هي أول ركلة جزاء ينجح في التصدى لها شتيجن مع برشلونة في الليجا منذ انضمامه للفريق عام 2014.

جدير بالذكر أن المباراة برشلونة يلعب المباراة وبرصيده 43 في الصدارة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز السادس وبرصيده 31 نقطة.

Marc-Andre ter Stegen has saved his first penalty for Barcelona in LaLiga since joining the club.



Denies Maxi Gomez from the spot. ❌ pic.twitter.com/nGjUdEsEZ6