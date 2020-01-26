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«الحكمة العراقي»: نرفض أية محاولة لفض المظاهرات بالقوة

(د ب أ)
نشر فى : السبت 25 يناير 2020 - 11:38 م | آخر تحديث : السبت 25 يناير 2020 - 11:38 م

وصف الزعيم الشيعي عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، اليوم السبت، المظاهرات الاحتجاجية في العراق بأنها حق دستوري وقانوني ونرفض أية محاولة لفضها بالقوة.

وقال الحكيم في تصريح صحفي إن "التظاهرات حق دستوري وقانوني، ونرفض أية محاولة لفضها بالقوة وندعم التظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب إعلاميا وسياسيا".

وأضاف أن "الغطاء المرجعي للتظاهرات السلمية يدلل على صحة المسار ونحذر من سياسة التعميم فالسلبيات والإيجابيات موجودة في كل شيئ وأن المتظاهرين نزلوا للتعبير عن رأيهم وتحقيق مطالبهم وواجب الحكومة فرز المساحات ومواجهة المندسين".

وأوضح أن أحداث تشرين رفعت منسوب الوطنية بالانتماء للعراق والاعتزاز به والالتحاف بالعلم العراقي، وأن العراق يحميه العراقيون بأنفسهم وحضور قوات التحالف الدولي في العراق جاء للضرورة التي اقتضاها الإرهاب الداعشي و ينتهي بانتهائها وهذه الحقيقة يجب ألا تكون محط خلاف ولابد من الاستماع للرأي الفني العسكري الحكومي حول الحاجة لإعداد القوات و مهامها وجدولة انسحابها".

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