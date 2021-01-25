جالاطة سراي يضم مهاجم جديد بعد غموض موقف مصطفى محمد

أعلن نادي جالاطة سراي التركي تعاقده مع المهاجم النيجيري هنري أونيكورو على سبيل الإعارة من نادي ليون الفرنسي.

اللاعب سبق له أن مثل جالاطة سراي ولعب ضمن صفوفه 56 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 8، بينما اقتصرت مشاركاته مع موناكو على 8 مباريات لم يسجل فيها أي أهداف وصنع 2 فقط.

ويأتي التعاقد مع مهاجم نيجيري، في ظل اهتمام سابق بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، حيث عرض النادي التركي استعارة اللاعب الشاب لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليون دولار.

لكن المفاوضات لم تشهد أي تقدم، في ظل رفض اللاعب فكرة الانتقال للدوري التركي، وانتظار إدارة الزمالك عرضا أعلى من الناحية المالية.

وتأتي خطوة ضم مهاجم جديد لتضعف من فرص مصطفى في الإنضمام للفريق التركي، وإن كان الوافد الجديد النيجيري يلعب في مركز الجناح بشكل أكبر.

وتبلغ قيمة صفقة انتقال أونيكورو إلى جالاطة سراي 650 ألف يورو.

وأشار موقع "الشروق" في وقت سابق إلى اهتمام جالاطة سراي بضم مهاجم جديد، ليس من بينهم مصطفى محمد، حيث ارتبط اسم النادي التركي باللاعب نيكولي يورجنسن مهاجم فينوورد، والتركي علي خليل أوغلي لاعب برينتفورد