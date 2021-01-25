قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إن ما يتم على أرض المحافظة من مشروعات قومية ضخمة يخدم المجالات كافة، منوهًا بتشييد 26 وحدة صحية خلال 2020، من خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك أكثر من 2 مليون مواطن مستفيد من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى تستهدف تنمية شاملة لسبعة مراكز ضمن 11 في المحافظة، على أن يتم استكمال المدن الأربعة المتبقية في المرحلة الثانية.

وذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» استهدفت 60 قرية على المستوى المحافظة، لافتًا إلى استهداف 90 قرية خلال المرحلة الثانية.

وأفاد بأن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» تكلفتها تقرب من 2 مليار و300 مليون جنيه، ليستفيد منها 1.25 مليون نسمة في 90 قرية ضمن11 مركزًا.

ونوه محافظ أسيوط، بمشاركة الأهالي في المشروعات التي تنفذها المحافظة، مشيرًا إلى سعادتهم بالتطوير الذي يحدث.