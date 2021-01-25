قطاع القنوات المتخصصة يكرم قناة نايل سينما

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كرم قطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أسامة البهنسي عدد من العاملين بقناة "نايل سينما"، وذلك عبر إهداءهم شهادات تميز تقديرًا لمجهوداتهم وتعاونهم لظهور شاشة القناة بشكل المميز خلال عام 2020.

وأقام رئيس القطاع، حفل بمكتبة على شرف السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما، وسلم خلاله شهادات التقدير للإعلاميين المكرمين من أبناء القناة.

وكما كرم، البهنسي، عدد من العاملين بالإدارات التي تعاونت مع القناة لظهورها بالشكل المشرف في نقل مختلف المهرجانات السينمائية وكان آخرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأعرب جميع المكرمين عن فرحتهم بهذا التكريم لما له من تشجيع أدبي على مزيد من العمل والنجاح لصالح الشاشة.