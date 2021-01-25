قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن ما يحدث في البرلمان هذه الأيام نقطة تحول مهمة، في إطار الدور الرقابي للبرلمان، مشيرًا إلى استدعاء 10 وزراء حتى الآن.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن البرلمان السابق كان له ظروفه، ولكن هناك دور مهم في الدور التشريعي لمجلس النواب منذ بدايته وحتى الآن.

وأوضح أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، اليوم، تحدث عن رؤية الوزارة لبعض القضايا الداخلية المتعلقة بالري والترع، ذاكرًا أن قضية سد النهضة من القضايا الرئيسية اليوم.

وتابع: «نقدر دور القيادة السياسية في سد النهضة، ولكن هذا الدور لا بد أن يكون له ظهير شعبي متمثل في مجلس النواب»، لافتًا إلى وجود تصريحات دبلوماسية، لكن خلف الكواليس تكون الصورة مختلفة، لذا من المهم أن يكون البرلمان بلجانه المختلفة تكون معنية بهذه الصورة.

واستطرد: «تحدث عن دور الشعب في هذا الملف، فالكنيسة لها دور كبير في هذا الأمر، لأن بها اتصال بالكنيسة في إثيوبيا، ومن المهم أن يتم تفعيل هذا الدور، لذا علينا أن نتواصل مع القوى الشعبية الإثيوبية».

وواصل: «علينا أن نواصل ضغوطنا في كل أنحاء العالم، حتى نحتكم إلى مذكرة تفاهم، فمصر طرحت منذ البداية حل موضوعى، يتضمن حفظ حق إثيوبيا، ولكن قضية سد النهضة بالنسبة لمصر حياة أو موت، ولا يوجد أي حل حتى الآن، ومع ذلك مازال معنا الكثير من أوراق الضغط».