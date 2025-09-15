خبيرة بالأمم المتحدة: إسرائيل قتلت الصحفيين في غزة بشكل متعمد

اتهمت المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إيرين خان، إسرائيل بقتل الصحفيين عمدا في قطاع غزة من أجل التغطية على الفظائع.

وقتل ما يصل إلى 252 صحفيا في حرب غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت خان على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف اليوم الاثنين: "لقد تم استهداف العديد منهم، واختيارهم وقتلهم عمدا بسبب العمل الذي يقومون به لفضح الفظائع".

وشددت على ضرورة حماية الصحفيين أيضا بالقرب من مناطق القتال بموجب القانون الدولي.

والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويطلب منهم تقديم تقارير حول قضايا محددة.

ودعت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعرضت لانتقادات حادة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، إلى محاسبة الدول التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.

وأضافت أن التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واضحة، إذا ارتكبت دولة جرائم حرب – وهي تتهم إسرائيل بارتكابها - فيجب وقف تجارة الأسلحة، مضيفة أن هذا الأمر أكدته محكمة العدل الدولية أيضا.

كما اتهم المقرر الخاص المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي جورج كاتروجالوس إسرائيل بتشجيع الخروج عن القانون من خلال شن هجمات على جيرانها ودول أخرى، محذرا: "إذا قبلنا هذه العقلية، فإننا نخلق ظروفا يصبح فيها المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان هو الأمر الطبيعي الجديد".