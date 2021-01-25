الشتاء هو الوقت الذي يمكن فيه الاستمتاع بمعظم الفواكه الحمضية، إذ يعتبر البرتقال هو الأفضل، لأنه كلما انخفضت درجة الحرارة تنخفض مستويات المناعة، وتصبح البشرة جافة وباهتة، ويصبح الجهاز الهضمي ضعيفا، لذلك البرتقال هو أحد هذه الفاكهة التي تضمن توفير جسم صحي وبشرة متوهجة.

لذلك نشر موقع "إن دي تي في"، مجموعة من المعلومات حول أهمية تناول البرتقال في فصل الشتاء.

• يساعد على فقدان الوزن

يعد البرتقال مصدرًا غنيا بالألياف، والتي يقال إنها لا تعزز فقدان الوزن فحسب، بل تحسن أيضا صحة الجهاز الهضمي، وذلك لأن الألياف القابلة للذوبان تعمل علي زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي تمنع آلام الجوع والإفراط في تناول الطعام، إذ قد يؤدي ذلك إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، كما يساعد في إنقاص الوزن، وتميل الألياف أيضًا إلى إضافة كتلة إلى البراز، مما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

• يعزز صحة الجلد والصحة العامة

يصبح جهاز المناعة وصحة الجلد والجهاز الهضمي عرضة للخطر خلال فصل الشتاء، ولكن يمكن أن يزيد فيتامين سي الموجود في البرتقال من المقاومة ضد بعض مسببات الأمراض مع تعزيز جهاز المناعة، ويقال إن الاستخدام الموضعي للبرتقال وتناوله يمكن أن يغذي البشرة ويجعلها تبدو أكثر صحة.

• يقلل من فرص الإصابة بالزكام

البرد هو حالة شائعة خلال الشتاء، لذلك يمكن أن يكون تناول البرتقال هو واحدة من أفضل الطرق للوقاية من نزلات البرد، وذلك أيضا لضمان نظام مناعي صحي، وذلك وفقًا لبحث نُشر في Harvard Health Publishing بواسطة كلية الطب بجامعة هارفارد.

• يقوي صحة القلب

وفقًا لبحث نُشر في Sciencedaily بمصدر من جمعية القلب الأمريكية، فإن تناول ثمار الحمضيات، وخاصة البرتقال والجريب فروت، قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويُعتقد أن مركبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال توفر الحماية من أمراض القلب، حيث قد تشمل الفوائد تحسين وظائف الأوعية الدموية وتأثير مضاد للالتهابات على الجسم.

• يقلل من مخاطر الإصابة بحصوات الكلى

يمكن أن يؤدي نقص السيترات في البول إلي تكوين حصوات الكلى، ولكن السيترات هو حمض الستريك الموجود بشكل عام في الحمضيات مثل البرتقال، لذلك يوصي الأطباء بتناول كوب من عصير البرتقال للمرضى الذين يعانون من حصوات الكلى الصغيرة، حيث يمكن لعصير البرتقال أن يرفع مستويات السترات في البول، مما يقلل من فرص تكوين حصوات الكلى.