قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، إن فقدان العاملين بالخارج لوظائفهم كان السبب في إطلاق مبادرة «بداية ديجيتال»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن المنصة تشمل توفير الوظائف التي يتطلبها سوق العمل في الفترة الحالية، إلى جانب توفير فرص حقيقية لتدريب الشباب، في ظل الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، أن المرحلة الأولى من المبادرة تعمل على توفير ألف فرصة للتدريب والتأهيل على سوق العمل الإلكتروني، وتشمل خدمة العملاء والتسويق والبيع الإلكتروني، على أن يكون الجزء الأول من التدريب على المهارات الأساسية، لافتًا إلى أن الشباب من يحدد تخصصه، ليتم تقسيمهم بعد ذلك إلى مجموعات.

يذكر أن مبادرة «بداية ديجتال»، منصة أطلقتها وزارة الهجرة تعمل على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، حيث تعمل على توفير التدريب المهني، وخدمات التوظيف الإلكتروني للعائدين من الخارج، لأعمار تتراوح بين 18 حتى 45 عاما.