الإسماعيلي يجهز عبد الرحمن مجدي للقاء بيراميدز

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بالتعاون مع الجهاز الطبي مسابقة الزمن من أجل عودة، عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي، إلى الملاعب والمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأسبوع الجاري.

ويسعى جهاز الدراويش إلى سرعة تجهيز اللاعب، ليتمكن من التواجد و العودة خلال مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة العاشرة من الدوري العام.

ويخوض مجدي خلال الفترة الجارية برنامج تأهيلي مكثف، على أن يخضع اللاعب إلى اختبار طبي سيتم تحديد خلال الساعات القادمة لتحديد مدى قدرته على اللحاق بمواجهة بيراميدز المرتقبة .

ويعاني الاسماعيلي من تراجع النتائج و الأداء الملحوظ منذ انطلاق الموسم، حيث لم يستطع الفريق الا جمع سبع نقاط فقط من ثمانِ مباريات خاضها الفريق في مسابقة الدوري حتى اللحظة.