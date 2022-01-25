الرئيس الفرنسي يزور برلين اليوم

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يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في ديوان المستشارية ببرلين.

وسيدور محور المحادثات حول بدء رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي ورئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلى جانب موضوعات دولية، مثل الأزمة الأوكرانية.

وشارك شولتس وماكرون مساء أمس الاثنين عبر الفيديو في محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء أوروبيين، من بينها الدول الأوروبية في مجموعة السبع وبولندا بصفتها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي مجاورة لروسيا.

وتولت فرنسا في الأول من يناير الجاري رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. وبدأت ألمانيا مطلع هذا العام رئاستها لمجموعة السبعة، والتي ستستمر لمدة عام.