في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية العملاقة للتقسيم إلى ثلاثة كيانات، أعلنت المجموعة اليوم تسجيل خسائر صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة الارتفاع السريع في تكلفة الديون وتراجع الإيرادات.

وقالت المجموعة إن صافي خسائر الربع الأخير من العام الماضي بلغ 9ر3 مليار دولار مقابل أرباح صافية بقيمة 44ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت خسائر المجموعة من العمليات المستمرة والقابلة للتوزيع على المساهمين 56ر3 مليار دولار بما يعادل 24ر3 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح بقيمة 28ر2 مليار دولار بما يعادل 05ر2 دولار للسهم خلال الربع الأخير من 2020.

وبلغت الإيرادات المجمعة لجنرال إلكتريك خلال الربع الأخير من العام الماضي 30ر20 مليار دولار بتراجع نسبته 3% سنويا مقابل 03ر21 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإيرادات إلى 48ر21 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كانت مجموعة جنرال إلكتريك قد أعلنت في العام الماضي اعتزامها تقسيم نفسه إلى ثلاث شركات مستقلة، للتركيز على القطاعات الأكثر نموا وهي الطيران والرعاية الصحية والطاقة.

في الوقت نفسه تتوقع جنرال إلكتريك تحقيق أرباح تتراوح بين 8ر2 و5ر3 دولار للسهم الواحد بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال العام الحالي، مع نمو إيراداتها الأصلية بأكثر من 5%، في حين يتوقع المحللون أن تكون أرباح العام الحالي في حدود 01ر4 دولار للسهم الواحد مع نمو الإيرادات بنسبة 7ر5% إلى 45ر79 مليار دولار.