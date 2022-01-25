الكومي: درسنا عقد كيروش مع المنتخب لتحديد القرار المناسب للكرة المصرية

اثار إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الجدل مرة اخرى حول استمرار البرتغالي كارلوس كيروش، على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري، في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل، في إطار دور الـ16 من منافسات كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "ثقتنا في المنتخب وكل الدعم للجهاز الفني لتحقيق الهدف المنشود، كيروش يمتلك تاريخًا كبيرًا على مستوى تدريب الفرق والمنتخبات، وعدم توظيف اللاعبين بشكل صحيح أغضب الجماهير".

وأضاف: "بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا سيتم تقييم التجربة وتحديد استمرار كيروش من عدمه لما بعد أو قبل المباراة الفاصلة لصعود كأس العالم".

واختتم: "خالد الدرندلي درس عقد كيروش لتحديد القرار الذي يتناسب مع الكرة المصرية الفترة القادمة، سواء بوجود شرط جزائي من عدمه".