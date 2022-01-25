كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية 8571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات على الإطلاق، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749 ألفا و979 إصابة، وفقا لما نقلته يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 23 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6588 وفاة.

وفيما يتعلق باللقاحات، تلقى 84ر43 مليون شخص أو 4ر85% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 52 مليون شخص التطعيم الكامل، بينما تلقى 54ر25 مليون شخص أو 8ر49% جرعات تنشيطية.